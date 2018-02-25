الجمعية الوطنية للأسلحة بأمريكا تتهم الشركات المقاطعة لمنتجاتها بـ"الجبن"





واشنطن (أ ش أ)

اتهمت الجمعية الوطنية للأسلحة النارية فى أمريكا الشركات التى تقوم بقطع علاقاتها معها فى أعقاب حادث إطلاق النار فى مدرسة بولاية فلوريدا والتى يتزايد عددها، بالجبن.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الأحد، أن شركتى "يونايتد" و"دلتا" للخطوط الجوية كانتا الأحدث بين الشركات التى قاطعت الجمعية بعد حادث فلوريدا.

وكانت حملات انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) فى أمريكا تطالب بمقاطعة منتجات الشركات التى تدعم انتشار السلاح فى البلاد عقب حادث فلوريدا.

تجدر الإشارة إلى أن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى حادث إطلاق نار بمدرسة ثانوية فى ولاية فلوريدا فى الـ14 من فبراير الجاري.

وقد اعتقلت الشرطة الأمريكية المشتبه بارتكابه الحادث ويحمل اسم نيكولاس كروز، ويبلغ 19 عاما، وهو تلميذ سابق فى المدرسة نفسها سبق أن طرد منها.