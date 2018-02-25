الثلاثاء.. ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية إلى الهند







عمان (أ ش أ)

يبدأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، بعد غد الثلاثاء، زيارة دولة إلى الهند، يلتقى خلالها الرئيس الهندى رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وعددا من كبار المسئولين.

ووفقا للديوان الملكى الهاشمى، ستركز اللقاءات التى سيجريها الملك عبد الله الثانى فى العاصمة نيودلهى، على سبل تعزيز العلاقات بين الأردن والهند فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

ويشارك العاهل الأردنى، خلال الزيارة، فى جلسة بعنوان "التراث الإسلامى: تعزيز الوئام والتعايش"، حيث يلقى كلمة فى الجلسة.

ويحضر الملك عبد الله الثانى منتدى الأعمال الأردنى الهندى الذى يعقد بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين وممثلى الشركات من كلا البلدين.