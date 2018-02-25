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"التنظيم والإدارة": لا صحة لإلزام العاملات بالجهاز الإدارى بزى محدد

الأحد، 25 فبراير 2018 11:00 م
"التنظيم والإدارة": لا صحة لإلزام العاملات بالجهاز الإدارى بزى محدد المستشار محمد جميل رئيس التنظيم والادارة





كتب : مصطفى عبد التواب
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نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ما تردد حول إلزام الجهاز للسيدات العاملات بالجهاز الإدارى بزى محدد أثناء فترة العمل.

وأضاف جميل لـ"اليوم السابع"، أن مدونة السلوك الوظيفى هى ما تحدد للموظفين بالجهاز الإدارى طبيعة تواجدهم داخل الجهاز، وهى لم تنص على أى مادة تشير إلى إلزام السيدات العاملات بزى معين.


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