التعليم تفتتح أول معرض لمدارس التعليم الفنى المزدوج بالشرقية







كتب محمود طه حسين

افتتح الدكتور أحمد الجيوشيى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أول معرض لمدارس التعليم الفنى المزدوج بمحافظة الشرقية، بحضور اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، ورمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من مديرى العموم للتعليم الفنى والتعليم العام ومديرى الإدارات النوعية بديوان المديرية.

شارك فى المعرض المقام بنقابة المعلمين بالزقازيق مدارس (السويدى لتخصص الكهرباء، وبرينتكس للملابس، وقطون إيجيبت، والعامر للمنتجات الزراعية، ولومكس للملابس، وعدد من مدارس مصانع العاشر من رمضان).

وكان فى استقبال الجيوشى طلاب مدرسة العامر للمنتجات الزراعية، وقد وجه الجيوشي أثناء مروره علي المدارس العارضة بضرورة مراعاة عدد ساعات التدريب بما يتفق مع قانون الطفل، وأن تكون المكافأة الشهرية للطلاب وفق ما تم الاتفاق عليه كحد أدنى.

تم عقد اجتماع علي هامش المعرض بين نائب الوزير مع السكرتير العام المساعد للمحافظة و مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير عام التعليم الفني ومدراء التعليم الفني الصناعي والتعليم والتدريب المزدوج، وحث فيه الجيوشي علي المتابعة المستمرة لابنائنا الطلبة بالمدارس، ونشر فكرة التوسع في نظام التعليم والتدريب المزدوج، والتوسع في مشروع رأس المال في مدارس التعليم الفني، كما تم مناقشة توزيع الأدوار للتعليم التجاري في مجال مشروع رأس المال.