البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى فى مقديشو

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أدان رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، الهجوم الإرهابى الذى وقع بالقرب من القصر الرئاسى، وأحد الفنادق فى العاصمة الصومالية مقديشيو ، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأكد رئيس البرلمان ـ فى بيان أصدره السبت ـ دعم البرلمان العربى الكامل لجمهورية الصومال فى ما تتخذه من إجراءات لحماية المدنيين والتصدى للعصابات الإرهابية المجرمة.

وشدد على أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى تقوم بها عصابات إجرامية لن تثنى حكومة الصومال عن مواصلة جهودها للتصدى والقضاء على الإرهاب واستكمال بناء مؤسسات الدولة ، مطالباً المجتمع الدولى بمضاعفة الدعم الذى يقدمه لحكومة الصومال لمساعدتها فى بناء مؤسسات قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيساً وحكومةً وشعباً ولأسر الضحايا ، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.