الاحتلال يعتقل 7 أشخاص من الضفة الغربية بينهم مواطن تركى





رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، 6 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم فتيان، كما اعتقلت مواطنا تركيا.

وقال نادى الأسير، فى بيان له اليوم إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هلال قمر (25 عاما)، وهو مواطن تركى يحمل الجنسية الفرنسية، ويدرس فى جامعة النّجاح الفلسطينية، وذلك بعد اقتحامها لسكن طلّابى فى مدينة طولكرم.فيما اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة قلقيلية، إضافة لاعتقال مواطنين اثنين من بيت لحم.

وعلى صعيد متصل اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات حلحول شمالاً، وبيت أولا ونوبا وخاراس غرباً، وفتشت منازل المواطنين، ونصبت عدداً من الحواجز العسكرية على الطريق الرابط بين قرى غرب الخليل.