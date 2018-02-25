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"الاتصالات" تشارك بالمعرض العالمى للهواتف المحمول بمدينة برشلونة

الأحد، 25 فبراير 2018 06:00 ص
"الاتصالات" تشارك بالمعرض العالمى للهواتف المحمول بمدينة برشلونة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات




كتبت: هبة السيد
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يشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد كبير يضم قيادات جهاز تنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات فى المعرض العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة فى الفترة من 25 الى 1 مارس 2018، وهى المشاركة الأولى من الوزير منذ توليه منصبه ومن المرجح أن يخوض محادثات مع قيادات الاتصالات بعدد من الشركات المشاركة، إضافة إلى مناقشات على المستوى الحكومى مع المؤسسات الدولية المعنية بالاتصالات والتكنولوجيا المشاركة.

ويضم الوفد أيضا المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE وعدد من قيادات الشركة ضمن وفد وزارة الاتصالات وهى المشاركة الأولى للمصرية للاتصالات بعد تحولها لمشغل متكامل وتقديم خدمات المحمول.

وتأتى مشاركة الوزارة وسط أعمال تطوير للبنية التحتية وتحديث شبكات المحمول فى مصر إلى تكنولوجيا الجيل الرابع 4G وتأكيد الوزارة أن مصر ستكون من أوائل الدول التى تقدم خدمات الجيل الخامس 5G، إضافة إلى الترويج لعمليات التصنيع الإلكترونى فى مصر وأيضا المدفوعات الإلكترونية، والمدن التكنولوجية وعمليات التحول نحو مجتمع رقمى حيث أصبح المحمول هو كل شيء.

كان المهندس ياسر القاضى قد أكد فى وقت سابق، إلى أن قطاع الاتصالات هو الأعلى نمو على مستوى الدولة يصل إلى 12.5%، وهو نمو لم يحدث من قبل، مؤكدا أن كل شركات القطاع وراء هذا النمو.

 وأوضح أن القطاع يشارك فى الناتج القومى بنسبة تصل إلى نحو 3.5%، ويستهدف لزيادة هذه النسبة عبر استراتيجية تم عرضها على رئيس الجمهورية بخطط طموحة يمكن تحقيقها.


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