الإعدام لسيدة وعشيقها قتلا زوج المتهمة وحرقا جثته داخل أكوام القش بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وبإجماع الأراء بإعدام المتهمين "محمود.ف" عامل، و" فاطمة.ع" شنقًا، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "حمدى.ف" زوج المتهمة الثانية وحرق جثته وإلقائها داخل أكوام القش بدائرة مركز البلينا بسوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بنشوب حريق بكمية من القش فى أبيدوس بمركز البلينا، والعثور على جثة المجنى عليه متفحمة ومربوطة ببعض الملابس.

وكشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما ورغبتهما فى إتمام زواجهم، بينما يقف زوج المتهمة عائق أمامهما، حيث قاما بخنقه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاما بوضعه داخل جوال، وإشعال النيران بكمية من القش لإحراق الجثة لإخفاء جريمتهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.