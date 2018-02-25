الإحصاء: استمرار ارتفاع إيرادات الدولة.. 179 مليار جنيه فى 4 أشهر





كتبت- هبة حسام

منذ بداية العام المالى الحالى 2017/ 2018، والذى بدأ فى شهر يوليو 2017، وارتفاع إيرادات الدولة عرض مستمر، ففى أول شهرين من العام المالى "يوليو وأغسطس" حققت الدولة إيرادات بقيمة 74.5 مليار جنيه، مواصلة الارتفاع خلال الربع الأول "أول 3 أشهر من العام المالى الحالى" فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2017، إذ حققت إيرادات بقيمة 129 مليار جنيه.

استمرت الإيرادات فى الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، فى الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، حيث حققت الدولة خلال تلك الفترة إيرادات بقيمة 179.2 مليار جنيه، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء فى فبراير الجارى، حول إجمالى إيرادات الدولة وأوجه تحصيلها خلال الفترة من يوليو – اكتوبر من العام المالى الحالى.

ووفقاً للتقرير – الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية له- استحوذت التحصيلات الضريبية على النصيب الأكبر من جملة الإيرادات المحققة خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، إذ بلغت نسبتها 77.9% بقيمة 139.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة لـ 39.6 مليار جنيه إيرادات أخرى.

ومقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة، حيث بلغت قيمتها فى الفترة من "يوليو – أكتوبر 2016/ 2017" نحو 89.5 مليار جنيه، مرتفعة إلى 139.6 مليار خلال الفترة من يوليو – أكتوبر 2017/ 2018، بزيادة بلغت قيمتها على مدار عام 50.1 مليار جنيه.