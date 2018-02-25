اعرف سبب زيارة وفد من "اتحاد الصناعات" للهند فى أبريل المقبل







كتبت: دانه الحديدى

يزور وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أبريل المقبل، دولة الهند، وهى الزيارة التى تأتى تلبية لدعوة السفير الهندى لأعضاء الاتحاد، مطلع فبراير الجارى، لزيارة عدد من المعارض الصناعية التى تقام خلال تلك الفترة، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والهند.

ويستهدف الجانبان المصرى والهندى رفع حجم التبادل التجارى بين البلدين، من 3.6 مليار دولار، إلى 8 مليارات دولار، خاصة وأن الهند تأتى فى المرتبة السابعة من حيث حجم التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم.

وتبلغ عدد الشركات الهندية التى لديها استثمارات فى مصر، حوالى 500 شركة، بحجم استثمارات يصل لنحو 3 مليارات دولار، فيما تمتلك 3 مجموعات اقتصادية مصرية كبرى استثمارات بمجالات مختلفة داخل الهند.

فى الوقت نفسه يبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الهند 934.7 مليون دولار، وذلك فى عدد من المجالات الصناعية، على رأسها البترول والغاز والأسمدة والقطن والجلود، بجانب صناعة البلاستيك ، فى الوقت الذى يبلغ فيه حجم الصادرات الهندية إلى مصر 1.8 مليار دولار.