اعتقال 80 عنصراً من داعش فى مدينة الموصل العراقية







بغداد أ ش أ

كشف رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة نينوى محمد البياتى، اليوم الأحد، عن اعتقال 80 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية والمتعاونين معهم خلال الأسابيع الماضية فى الموصل.

وقال البياتى ـ فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ " إن الجهد الاستخبارى مكّن عناصرنا من اعتقال 80 ارهابيا من عصابات داعش الإجرامية فى مناطق متعددة وسط الموصل فى الأسبوع الماضى ، فضلاً عن 170 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم مع التنظيم الإجرامى ، وإن التحقيق جارِ مع المعتقلين عن طريق المراكز الأمنية ، وتم إحالة أغلبهم إلى القضاء".

وأوضح البياتى أن القيادات الأمنية والعسكرية اعتمدت فى الفترة الأخيرة على الجهد الاستخبارى وبالتعاون مع بلاغات سكان المدينة ، لافتاً إلى أن المواطن الموصلى ترسخت فى ذهنه ان مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع.

وفى نفس السياق ، حذر عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين من عودة نشاط خلايا داعش الارهابية داخل المحافظة ، لافتا الى أن مئات الارهابيين لازالوا بداخلها بعد عمليات التحرير التى شملت أجزاءً من كركوك.

وقال إن بعض المناطق والقرى فى محافظة كركوك لازالت غير مطهرة بشكل تام خلال عمليات التحرير، وتحولت عصابات داعش النشطة الى خلايا نائمة تتحين الفرض لضرب الأوضاع الأمنية وهى تخطط لذلك.

وأضاف " إن معلومات متوفرة لدينا تفيد بوجود مئات العناصر التابعة لداعش وعناصر أخرى تعمل لجهات داخلية تحاول اعادة نشاطها فى مناطق كركوك ، وعلى الجهات الأمنية التعامل السريع والحذر مع تلك العناصر وافشال مخططاتها عبر تفعيل الجهد الإستخباري".