video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال 80 عنصراً من داعش فى مدينة الموصل العراقية

الأحد، 25 فبراير 2018 07:44 م
اعتقال 80 عنصراً من داعش فى مدينة الموصل العراقية عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

كشف رئيس اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة نينوى محمد البياتى، اليوم الأحد، عن اعتقال 80 عنصراً من عصابات داعش الإرهابية والمتعاونين معهم خلال الأسابيع الماضية فى الموصل.

وقال البياتى ـ فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) ـ " إن الجهد الاستخبارى مكّن عناصرنا من اعتقال 80 ارهابيا من عصابات داعش الإجرامية فى مناطق متعددة وسط الموصل فى الأسبوع الماضى ، فضلاً عن 170 شخصاً مشتبهاً بانتمائهم مع التنظيم الإجرامى ، وإن التحقيق جارِ مع المعتقلين عن طريق المراكز الأمنية ، وتم إحالة أغلبهم إلى القضاء".

وأوضح البياتى أن القيادات الأمنية والعسكرية اعتمدت فى الفترة الأخيرة على الجهد الاستخبارى وبالتعاون مع بلاغات سكان المدينة ، لافتاً إلى أن المواطن الموصلى ترسخت فى ذهنه ان مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع.

وفى نفس السياق ، حذر عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين من عودة نشاط خلايا داعش الارهابية داخل المحافظة ، لافتا الى أن مئات الارهابيين لازالوا بداخلها بعد عمليات التحرير التى شملت أجزاءً من كركوك.

وقال إن بعض المناطق والقرى فى محافظة كركوك لازالت غير مطهرة بشكل تام خلال عمليات التحرير، وتحولت عصابات داعش النشطة الى خلايا نائمة تتحين الفرض لضرب الأوضاع الأمنية وهى تخطط لذلك.

وأضاف " إن معلومات متوفرة لدينا تفيد بوجود مئات العناصر التابعة لداعش وعناصر أخرى تعمل لجهات داخلية تحاول اعادة نشاطها فى مناطق كركوك ، وعلى الجهات الأمنية التعامل السريع والحذر مع تلك العناصر وافشال مخططاتها عبر تفعيل الجهد الإستخباري".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل مدنيين إثر تفجير لغم أرضى فى مدينة الموصل

قيادة عمليات نينوى: طلبنا من التحالف الدولى إجراء مسح شامل لأنفاق داعش بالموصل

اعتقال

داعش

الموصل

العراق

أخبار العراق



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة