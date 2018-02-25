استمرار تراجع استخدام الكهرباء.. "المنازل" و"المصانع" المستهلك الأكبر





كتبت- هبة حسام

شهد شهرا أكتوبر ونوفمبر الماضيان، تراجعا فى كمية الكهرباء المستخدمة، حيث سجل شهر أكتوبر 2017 استهلاك للكهرباء بكميات 13.7 ميجا كيلو وات / ساعة، وهو ما مثل تراجعا عن الشهر السابق له "سبتمبر 2017"، والتى بلغت الكميات المستهلكة من الكهرباء خلاله 14.1 ميجا.

كما شهد شهر نوفمبر 2017 استمرار للتراجع فى الكميات المستهلكة من الكهرباء التى سجلها شهر أكتوبر السابق له، إذ بلغت كمية الكهرباء المستخدمة فى نوفمبر الماضى 12.9 ميجا كيلو وات/ ساعة، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء فى فبراير الجارى.

ولم يقتصر التراجع على استهلاك الكهرباء فقط، بل فى الكميات المولدة أيضاً، حيث انخفضت خلال الشهرين المشار إليهما من العام الماضى إلى 15.8 ميجا فى شهر أكتوبر 2017 من 17.1 ميجا فى سبتمبر السابق له، ثم واصلت الانخفاض خلال نوفمبر 2017 إلى 14.3 ميجا كيلو وات/ ساعة.

وفى السياق ذاته، استحوذت الاستخدمات المنزلية على النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء، تلاها قطاع الصناعة، حيث بلغت نسبة استهلاك المنازل للكهرباء فى نوفمبر الماضى 44.2% بـ5.7 ميجا كيلو وات/ ساعة من إجمالى الكميات المستخدمة، تلاها الصناعة بنسبة 27.1% "3.5 ميجا".

وفى المقابل، جاء قطاع الزراعة والرى والصرف أقل القطاعات استهلاكاً للكهرباء، إذ بلغت نسبة استهلاك هذا القطاع 3.9% فقط من إجمالى الكهرباء المستخدمة خلال نوفمبر الماضى بكميات بلغت 0.5 ميجا كيلو وات/ ساعة، أما الاستخدمات التجارية فاستهلكت 0.8 ميجا بنسبة 6.2%.

وتوضح الرسوم البيانية التالية، تطور الكميات المستهلكة والمولدة من الكهرباء فى الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017، بالإضافة إلى هيكل توزيع الكهرباء المستخدمة على مستوى قطاعات الدولة خلال نوفمبر 2017.