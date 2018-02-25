استكمال سماع مرافعة دفاع 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"شغب محمد محمود" اليوم

استكمال سماع مرافعة دفاع 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"شغب محمد محمود" اليومالأحد، 25 فبراير 2018 04:00 ص
محكمة- ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل سماع مرافعة دفاع 4 متهمين فى إعادة محاكمتهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو 2013.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.
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