استشهاد صياد فلسطينى على متن قارب برصاص البحرية الإسرائيلية

استشهاد صياد فلسطينى على متن قارب برصاص البحرية الإسرائيليةالأحد، 25 فبراير 2018 05:11 م
البحرية الإسرائيلية
أ ف ب
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استشهد صياد فلسطينى مساء الأحد، برصاص البحرية الإسرائيلية، بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى إن قاربا على متنه 3 أشخاص "تجاوز المسافة المحددة لمنطقة الصيد فى شمال قطاع غزة" مؤكدة أن الثلاثة "رفضوا الانصياع للأوامر أو التراجع، فأطلق الجنود حينها النار ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة ثم ما لبث أن توفى"مشيرة إلى اعتقال الشخصين الأخرين"
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