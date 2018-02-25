video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع قتلى مليشيا الحوثى إلى 25 على الأقل خلال معارك تحرير جبال النخش

الأحد، 25 فبراير 2018 09:51 م
ارتفاع قتلى مليشيا الحوثى إلى 25 على الأقل خلال معارك تحرير جبال النخش الحوثيين





عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ارتفع عدد القتلى بين صفوف مليشيا الحوثي إلى 25 على الأقل إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، وذلك خلال معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني اليوم الأحد لتحرير "جبال النخَش" الاستراتيجية بمديرية "نهم".

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأنت" أنه تم تحرير "جبال النخش" بالكامل بعد أن استهدفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بالمديرية ذاتها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير خمسة أطقم قتالية بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف العربي عددا من مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في المديرية، لتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل أكثر من 40 عنصرا من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى بمحافظة تعز

غدا.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدين إيران لتسليح الحوثيين

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة