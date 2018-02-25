ارتفاع قتلى مليشيا الحوثى إلى 25 على الأقل خلال معارك تحرير جبال النخش







عدن (أ ش أ)

ارتفع عدد القتلى بين صفوف مليشيا الحوثي إلى 25 على الأقل إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، وذلك خلال معارك عنيفة خاضها الجيش اليمني اليوم الأحد لتحرير "جبال النخَش" الاستراتيجية بمديرية "نهم".

وذكرت وكالة الانباء اليمنية "سبأنت" أنه تم تحرير "جبال النخش" بالكامل بعد أن استهدفت مدفعية الجيش مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بالمديرية ذاتها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، علاوة على تدمير خمسة أطقم قتالية بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف العربي عددا من مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في المديرية، لتكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.