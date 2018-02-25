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خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات معسكر مكافحة الإرهاب فى عدن لـ 54 قتيلا وجريحا

الأحد، 25 فبراير 2018 11:17 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات معسكر مكافحة الإرهاب فى عدن لـ 54 قتيلا وجريحا جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية




صنعاء (أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت معسكر مكافحة الإرهاب فى عدن جنوب اليمن إلى 14 قتيلا و40 جريحا.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف بوابة المعسكر والذى نجم عنه مقتل وإصابة 54 شخصا فى العملية.

جدير بالذكر أن قتلى وجرحى سقطوا ،أمس السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف معسكر قوات مكافحة الإرهاب فى منطقة جولدمور بعدن.

وقالت مصادر إن الانفجار استهدف بوابة معسكر قوات مكافحة الإرهاب الذى يقع بالقرب من مقر المجلس الانتقالى الجنوبى.

أفادت مصادر ميدانية، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطنى والمليشيات الحوثية بالجوف اليمنية، نجم عنها أسر أحد عناصر المليشيا الحوثية خلال المعارك، علاوة على تكبيدهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

من ناحية أخرى قالت المصادر،وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، إن" معارك عنيفة دارات بين الجيش اليمنى والمليشيا الحوثية غرب مديرية المصلوب بالجوف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف المليشيات، علاوة على أسر أحد عناصر المليشيات الحوثية خلال المعارك.

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة أيضا بين قوات الجيش الوطنى والحوثيين فى جبال "حام" بمديرية المتون بالجوف، رافقه قصف مدفعى وصاروخى مكثف بدعم من التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن،ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من المليشيات، علاوة على تدمير آلية قتالية لهم.


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