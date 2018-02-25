اتحاد الطلاب: 27 عضوًا يستقبلون آراء الطلاب حول جدول الثانوية العامة





كتب محمود طه حسين

قال أحمد محمد حسين، أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، إن الاتحاد ما زال يستقبل آراء طلاب الثانوية العامة حول جدول الثانوية العامة، موضحًا أن الأسبوع الجارى لن يشهد أى اجتماعات للاتحاد مع الوزارة بشأن الاتفاق على الشكل النهائى للجدول، موضحًا أن الاجتماع تم تأجيله للأسبوع المقبل.

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الـ27 عضوًا بالمكتب التنفيذى للاتحاد يتابعون فى المحافظات كل فى محافظته، لافتًا إلى أنه من المقرر أن ينتهى كل عضو من تجميع الاقتراحات وأراء الطلاب حول الجدول نهاية الأسبوع الجارى قبل عقد الاجتماع الأسبوع المقبل.

وأوضح أمين اتحاد الطلاب، أن جميع الآراء ستتم دراستها والنظر فيها، لافتًا إلى أن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحانات أكد أن الكلمة الأخيرة فى جدول الامتحانات ستكون للاتحاد، قائلاً: هنتقى ربنا فى الجدول وزملاؤنا فى الثانوية العامة علشان اللى يجى بعدنا يتقى ربنا فينا".

وكانت وزارة التربية والتعليم أتاحت مسودة جدول امتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع الماضى لإبداء الطلاب آرائهم حول الجدول.