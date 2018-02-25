إيران تعتقل 3 نشطاء بعد وفاة إيرانى من أصل كندى فى السجن







دبى (رويترز)

قالت السلطة القضائية فى إيران اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإيرانية احتجزت ثلاثة نشطاء آخرين فى مجال البيئة بتهم تجسس وذلك بعد أسابيع من موجة اعتقالات أولى ووفاة محتجز كندى من أصل إيرانى كان يرأس هيئة تعنى بالحياة البرية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسنى أجئى قوله "تم اعتقال ثلاثة أشخاص مؤخرا فى إقليم هرمزجان (بجنوب البلاد). لا أستطيع بموجب القانون تقديم تفاصيل الآن، لكن لا شك أن عمليات التسلل التى تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل أمر خطير".

وكان مسئولون إيرانيون قالوا بعد الاعتقالات التى جرت فى وقت سابق إن النشطاء يجمعون معلومات حساسة تحت ستار القيام بأنشطة عملية وبيئية.

جاءت أحدث عملية احتجاز بعد وفاة كاووس سيد إمامى وهو ناشط بيئى كندى من أصل إيرانى وأستاذ فى علم الاجتماع اعتقل فى 24 يناير وتوفى فى السجن بعد أسبوعين. وقالت السلطة القضائية إن سيد إمامى (63 عاما) انتحر.

وقال مركز حقوق الإنسان فى إيران، وهو منظمة غير هادفة للربح مقرها فى نيويورك، إن ما لا يقل عن 9 موظفين ومسئولين تنفيذيين آخرين من الصندوق الفارسى لتراث الحياة البرية اعتقلوا فى نفس اليوم الذى اعتقل فيه سيد إمامى.

ومن جانبه انتقد وزير الاستخبارات الإيرانى السابق على يونسى تعامل السلطات مع القضية قائلا إن الجمهور لا يثق فى تفسيرات المسئولين، ومن المعتقد أن الحرس الثورى المتشدد هو الذى يتولى أمر هذه القضية.