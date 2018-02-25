video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تعتقل 3 نشطاء بعد وفاة إيرانى من أصل كندى فى السجن

الأحد، 25 فبراير 2018 08:46 م
إيران تعتقل 3 نشطاء بعد وفاة إيرانى من أصل كندى فى السجن الرئيس الإيرانى حسن روحانى





دبى (رويترز)
إضافة تعليق

قالت السلطة القضائية فى إيران اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإيرانية احتجزت ثلاثة نشطاء آخرين فى مجال البيئة بتهم تجسس وذلك بعد أسابيع من موجة اعتقالات أولى ووفاة محتجز كندى من أصل إيرانى كان يرأس هيئة تعنى بالحياة البرية.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسنى أجئى قوله "تم اعتقال ثلاثة أشخاص مؤخرا فى إقليم هرمزجان (بجنوب البلاد). لا أستطيع بموجب القانون تقديم تفاصيل الآن، لكن لا شك أن عمليات التسلل التى تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل أمر خطير".

وكان مسئولون إيرانيون قالوا بعد الاعتقالات التى جرت فى وقت سابق إن النشطاء يجمعون معلومات حساسة تحت ستار القيام بأنشطة عملية وبيئية.

جاءت أحدث عملية احتجاز بعد وفاة كاووس سيد إمامى وهو ناشط بيئى كندى من أصل إيرانى وأستاذ فى علم الاجتماع اعتقل فى 24 يناير وتوفى فى السجن بعد أسبوعين. وقالت السلطة القضائية إن سيد إمامى (63 عاما) انتحر.

وقال مركز حقوق الإنسان فى إيران، وهو منظمة غير هادفة للربح مقرها فى نيويورك، إن ما لا يقل عن 9 موظفين ومسئولين تنفيذيين آخرين من الصندوق الفارسى لتراث الحياة البرية اعتقلوا فى نفس اليوم الذى اعتقل فيه سيد إمامى.

ومن جانبه انتقد وزير الاستخبارات الإيرانى السابق على يونسى تعامل السلطات مع القضية قائلا إن الجمهور لا يثق فى تفسيرات المسئولين، ومن المعتقد أن الحرس الثورى المتشدد هو الذى يتولى أمر هذه القضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

من الرئاسة لـ"الإقامة الجبرية".. أمن إيران يمنع محمد خاتمى من مغادرة منزله

غدا.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدين إيران لتسليح الحوثيين

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

الرئيس السيسى يفتتح قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب ويتابع جهود سيناء 2018( فيديو وصور)

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

النائب العام يأمر بالتحفظ على أموال القيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

الحكومة تعلن بدء حصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.. وتدعوهم لتسجيل أنفسهم لإعداد قاعدة بيانات للتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.. تؤكد: استحقاق دستوى.. و"قوى عاملة البرلمان" تؤيد وثيقة التأمين على الحياة

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

محمد أنور السادات يرعب إسرائيل بعد 45 عاما على حرب أكتوبر.. وثائق سرية: الجيش الإسرائيلى أعلن حالة الطوارئ عقب زيارة بطل الحرب والسلام للقدس.. رئيس أركان سابق: اعتقدناها مراوغة وإعلان حرب جديدة.. صور

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الأهلي: قدمنا عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد عقود السعيد وأحمد فتحى

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

الصحافة الإنجليزية: محمد صلاح يواصل نشر سحره مع ليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة