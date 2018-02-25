إعدام 2 طن "جوان كاوتش" مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق ببورسعيد

بورسعيد- محمد فرج

أصدرت النيابة العامة قرارا بإعدام 2 طن "جوان" كاوتش تم ضبطها داخل أجولة محملة على سيارة ربع نقل مجهولة المصدر ومخالفة للمواصفات القياسية.

ومن جانبه أكد محمد النجدى رئيس قطاع الرقابة التموينية لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة أصدرت قرارا بإعدام 2 طن "جوان" كاوتش مجهول المصدر ومخالف للمواصفات القياسية قادمة من الخانكة بالقاهرة داخل 50 جوال أبيض.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة ثلاثية من قطاع الرقابة التموينية ومباحث التموين وتنفيذ القرار التموينى فى القضية 11301 جنح الزهور وإعدام المضبوطات بطرقة آمنة غير ضارة بالبيئة والصحة العامة.