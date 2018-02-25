إصابة 17 شخصا وإجلاء 52 آخرين بسبب حريق بأحد النوادى الليلية شمال إيطاليا

إصابة 17 شخصا وإجلاء 52 آخرين بسبب حريق بأحد النوادى الليلية شمال إيطالياالأحد، 25 فبراير 2018 11:23 ص
حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال - وكالات أنباء
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نقل 17 شخصا إلى المستشفيات الليلة الماضية لإصابتهم بتسمم شديد بسبب دخان حريق اندلع فى أحد النوادى الليلية فى مدينة ديسنزانو ديل جاردا شمال إيطاليا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وقالت مديرية الإسعاف والمساعدة الطبية فى المنطقة، إن حالة المصابين غير خطرة ولا شيء يهدد حياتهم.
وأشارت السلطات المحلية، إلى أن 52 شخصا آخرين، كانوا وقت الحريق فى النادى، تمكنوا من مغادرة المكان بأنفسهم.
وأضافت السلطات، أن مصلحة الإطفاء تلقت طلب النجدة فى حوالى الساعة الثانية صباحا (4.00 بتوقيت موسكو) وتم إرسال 6 سيارات إطفاء على الفور إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف، وتم إخماد حريق من دون وقوع ضحايا.
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