video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 17 شخصا وإجلاء 52 آخرين بسبب حريق بأحد النوادى الليلية شمال إيطاليا

الأحد، 25 فبراير 2018 11:23 ص
إصابة 17 شخصا وإجلاء 52 آخرين بسبب حريق بأحد النوادى الليلية شمال إيطاليا حريق - أرشيفية




كتب محمد جمال - وكالات أنباء
إضافة تعليق

نقل 17 شخصا إلى المستشفيات الليلة الماضية لإصابتهم بتسمم شديد بسبب دخان حريق اندلع فى أحد النوادى الليلية فى مدينة ديسنزانو ديل جاردا شمال إيطاليا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت مديرية الإسعاف والمساعدة الطبية فى المنطقة، إن حالة المصابين غير خطرة ولا شيء يهدد حياتهم.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن 52 شخصا آخرين، كانوا وقت الحريق فى النادى، تمكنوا من مغادرة المكان بأنفسهم.

وأضافت السلطات، أن مصلحة الإطفاء تلقت طلب النجدة فى حوالى الساعة الثانية صباحا (4.00 بتوقيت موسكو) وتم إرسال 6 سيارات إطفاء على الفور إلى مكان الحادث مع سيارات الإسعاف، وتم إخماد حريق من دون وقوع ضحايا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

صور.. السيطرة على حريق نشب داخل مصنع مراتب بحى الكوثر فى سوهاج

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى أكتوبر دون إصابات

الحماية المدنية تخمد حريق نشب داخل منزل فى السادات

حريق

إيطاليا

أخبار العالم اليوم

تسمم



لا تفوتك
التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

التعليم: اليوم آخر موعد لتلقى مقترحات أولياء الأمور على مسودة جدول الثانوية

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

5 أنواع من حرائق الشقق السكنية والمنشآت.. تعرف على كيفية التعامل معها

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

الرياضة المصرية فى يوم.. مباراتان بختام الأسبوع الـ26بالدورى.. المقاولون يواجه المصر والمقاصة أمام دجلة.. محكمة الاستئناف تنظر الطعن على حل اتحاد السلة.. وفد الجبلاية يطير إلى روسيا لحضور ورشة عمل حول المونديال

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

"الزراعة" تعلن بدء 3 وحدات فى التوسع بإنتاج المخصبات الحيوية للحد من استهلاك الأسمدة.. تواجه مافيا الاتجار بحملات رقابية للتأكد من تطبيق المواصفات.. تحظر بيع المسجل بالجمعيات.. وتؤكد: المنتج يحقق 13 فائدة

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

إكسسوارات من الياقوت هتكمل شياكة سهرات الشتاء اعرفيها

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

أهلى 2005 يعود للقاهرة الليلة بعد المشاركة فى كأس دبى للناشئين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة