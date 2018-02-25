إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين "ميكروباص" و"ربع نقل" بالدقهلية

إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بين "ميكروباص" و"ربع نقل" بالدقهليةالأحد، 25 فبراير 2018 04:33 م
جانب من الحادث
الدقهلية شريف الديب
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أصيب 11 شخصا بإصابات بالغة أمام قرية أبو ذكرى التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل.
وتلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق منية النصر.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بإشراف الدكتور هانى جميعة رئيس المرفق بالدقهلية، ومعهم ضباط المركز ، وبالفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ، أسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفى منية النصر، وجار تحرير محضر بالوقعة.
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