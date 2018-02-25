إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرة

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرةالأحد، 25 فبراير 2018 06:02 م
حادث -أرشيفية
البحيرة: جمال أبو الفضل وناصر جودة
إضافة تعليق
أصيب قبل قليل، 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام شركة كهرباء جنوب كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى.
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث ببندر كفر الدوار لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام شركة كهرباء جنوب كفر الدوار بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" اتجاه القاهرة.
وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
أنظار العالم تتجه إلى إنجلترا اليوم.. جوارديولا يبحث عن أول ألقابه مع مانشستر سيتى أمام أرسنال فى نهائى الكأس.. وفينجر يسعى للتتويج ببطولة وإنقاذ الموسم.. وقمة فى الدورى بين مانشستر يونايتد وتشيلسى
تعرف على الـ23 عالما المشاركين فى "مصر تستطيع 3".. هانى الكاتب صاحب مبادرة تحويل صحراء مصر لغابات.. هانى سويلم أنشأ أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة.. وإيمان غنيم خبيرة استكشاف المياه الجوفية أبرزهم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة