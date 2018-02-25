إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى بالبحيرة







البحيرة: جمال أبو الفضل وناصر جودة

أصيب قبل قليل، 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام شركة كهرباء جنوب كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث ببندر كفر الدوار لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام شركة كهرباء جنوب كفر الدوار بالطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" اتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.