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إخلاء 4 وحدات سكنية فى عقار بالوادى الجديد بسبب انهيار جزئى فى الأسقف

الأحد، 25 فبراير 2018 09:19 م
إخلاء 4 وحدات سكنية فى عقار بالوادى الجديد بسبب انهيار جزئى فى الأسقف انهيار عقار





الخارجة (أ ش أ)
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قرر مركز الخارجة فى الوادى الجديد إخلاء 4 وحدات سكنية من قاطنيها، بعدما تعرضت أسقف الوحدات لانهيار جزئي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بشرية.

وأكد رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، المهندس مجدى الطماوي، أن الوحدة المحلية تلقت بلاغا بحدوث انهيار جزئى فى سقفى المطبخ ودورة المياه بوحدة سكنية بالطابق الأول علوى بعمارة رقم 59 مدخل "ب" بحى المروة دون حدوث خسائر بشرية، وعلى الفور تم الدفع بمعدات هندسية تحت إشراف الإدارة الهندسية بالمركز لمعاينة العمارة السكنية.

وأوضح الطماوى أن المعاينة كشفت وجود انهيار جزئى فى سقف الوحدة السكنية بالطابق الأول علوى بالعمارة نتيجة تآكل الخرسانة وبعض الأسياخ الحديدية فى السقف، إضافة إلى وجود تآكل فى أسقف باقى الوحدات السكنية الأربع فى العمارة، مضيفا "أنه صدر على الفور أمر إخلاء الوحدات السكنية؛ تمهيدا للبدء فى إعادة صب الأسقف والأرضيات مرة أخرى، وترميم الأجزاء المتهالكة فى دورات المياه والمطابخ للوحدات السكنية".

وتابع رئيس مركز الخارجة أن الحالة الهندسية للعمارة آمنة وستبدأ أعمال الترميم فور إخلاء السكان، على أن يتحمل تكلفة الترميم والصيانة ملاك الوحدات السكنية وشاغليها.

 


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