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إحباط تسلل 13 شخصا من أسيوط وبنى سويف إلى ليبيا عن طريق السلوم

الأحد، 25 فبراير 2018 05:43 م
إحباط تسلل 13 شخصا من أسيوط وبنى سويف إلى ليبيا عن طريق السلوم تسلل- أرشيفية





مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 13 شخصا من محافظتى أسيوط وبني سويف إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم برصد 13 شخصا التسلل عبر الحدود، تم تحديدهم بمعرفة قوات حرس الحدود، وهم 9 من أسيوط و 4 من بنى سويف، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 

 

 

 


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