أ ش أ: قصف جوى ومدفعى على عدة مناطق بالغوطة الشرقية

أ ش أ: قصف جوى ومدفعى على عدة مناطق بالغوطة الشرقيةالأحد، 25 فبراير 2018 10:35 ص
قصف جوى - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد ناشطون سوريون اليوم الأحد بأن عدة مناطق وبلدات بالغوطة الشرقية تعرضت لقصف جوى ومدفعى، وذلك رغم قرار تبناه مجلس الأمن الدولى أمس بوقف اطلاق النار فى سوريا.
ونقلت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية عن الناشطين قولهم إن الطائرات الحربيةالتابعة للنظام السورى شنت غارتين على منطقة الشيفونية فى ضواحى دوما بالغوطة الشرقية.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولى قد صوتوا أمس السبت بالإجماع لصالح مشروع قرار بشأن فرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما فى جميع الأراضى السورية.
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