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أوروبا تشهد موجة صقيع مصدرها سيبيريا

الأحد، 25 فبراير 2018 08:49 م
أوروبا تشهد موجة صقيع مصدرها سيبيريا تساقط الثلوج





باريس (أ ف ب)
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ضربت موجة صقيع مصدرها سيبيريا الأحد، البلدان الأوروبية فى شكل تدريجى  وتسببت بوفاة 3 أشخاص، واحد فى  فرنسا واثنان فى  بولندا.

وبعد ظهر الأحد، تدنت الحرارة فى  شمال شرق فرنسا إلى 10 درجات تحت الصفر بحسب الأرصاد الفرنسية، وعثر على جثة مشرد (35 عاما) صباح الأحد، فى  فالنس (جنوب شرق) حيث تدنت الحرارة ليلا إلى ثلاث درجات تحت الصفر، ورجحت السلطات ان يكون قضى لشدة البرد.

وفى  بولندا، قضى شخصان جراء الصقيع ليل الجمعة السبت. وسجلت الحرارة الأحد 12 درجة تحت الصفر.

وفى روسيا، أعلن مركز الرصد الجوى الوطنى أن البلاد ستشهد بين 23 و28 فبراير درجات حرارة "باردة فى  شكل غير مألوف"، وليل الأحد الاثنين، يتوقع أن تتدنى الحرارة فى  منطقة موسكو إلى 24 درجة تحت الصفر، علما بأنها ستبلغ فى  بعض مناطق الوسط الروسى  35 درجة تحت الصفر

 


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