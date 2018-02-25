أورمان المنوفية: توزيع مساعدات مالية بقيمة 430 ألف جنيه خلال فبراير الجارى

المنوفية _ محمد فتحى

صرح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، بأنه تم تسليم قروض حسنة و مساعدات زواج وتسليم أكشاك للحالات المستحقة خلال شهر فبراير الجارى على مستوى قرى ومراكز المحافظة بإجمالى 430 ألف جنيه، مؤكداُ على أنه يتم تحديد هذه الحالات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

حيث أوضح درغام أنه تم توزيع 24 قرضا حسنا بإجمالى 168 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه للقرض الواحد على أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تسليم 10 أكشاك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالى 207، 500 ألف جنيه بواقع 20 ألفا و750 جنيها للكشك الواحد وتسليم 11 مساعدات زواج بإجمالى 55 ألف جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل حالة.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية والتى تضع فى مقدمة أولوياتها الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.