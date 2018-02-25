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الأحد، 25 فبراير 2018 12:42 م
خالد صلاح
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ألمانيا تعتزم فرض حظرا محدودا على سيارات تعمل بالديزل

الأحد، 25 فبراير 2018 10:15 ص
ألمانيا تعتزم فرض حظرا محدودا على سيارات تعمل بالديزل سيارات تعمل بالديزل- ارشيفية




رويترز
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أظهرت وثائق أطلعت عليها رويترز أن الحكومة الألمانية تعكف على وضع تغييرات لحظر سير السيارات التى تعمل بالديزل على بعض الطرق.

وكانت الحكومة تعارض بشدة فرض حظر على قيادة هذا النوع من السيارات التى تسبب تلوثا كبيرا داخل المدن، وكشف نوربرت بارتليه وزير الدولة بوزارة النقل عن هذا التحول فى رده على استجواب برلمانى قدمه حزب الخضر.

وتأتى الخطط قبل يومين من قرار محكمة ألمانية بشأن ما إذا كان بوسع المدن تنفيذ الحظر الذى تقول شركات السيارات إنه قد يخفض قيمة إعادة البيع لنحو 15 مليون سيارة فى أكبر سوق للسيارات فى أوروبا الأمر الذى يجبر المصنعين على دفع تكاليف تعديل السيارات.

وتخضع حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لضغوط لمساعدة 70 مدينة تتجاوز انبعاثاتها معايير الاتحاد الأوروبى وتسعى للتوصل إلى سبل لتجنب فرض حظر على نطاق واسع.

وقال بارتليه فى رده على الاستجواب "سيتم وضع أساس قانونى جديد سيسمح بفرض حظر أو قيود على القيادة على طرق معينة لحماية صحة السكان من الجسيمات وانبعاثات "أكسيد النيتروجينوتابع "سيتيح هذا للمرة الأولى تطبيق إجراءات طارئة فى طرق بعينها للحماية من الجسيمات".

وسيتم الانتهاء من القواعد الجديدة بحلول نهاية العام، كما تبحث ألمانيا خطط إتاحة خدمات النقل العام بالمجان فى المدن التى تعانى من تردى جودة الهواء.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الإدارية الاتحادية العليا يوم الثلاثاء قرارها بشأن استئناف قدمته ولايات ألمانية ضد حظر فرضته محاكم محلية فى شتوتجارت ودوسلدورف بسبب سوء جودة الهواء.


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