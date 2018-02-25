أفيخاى أدرعى: إغلاق المعابر بقطاع غزة تزامنا مع احتفالات عيد المساخر

أفيخاى أدرعى: إغلاق المعابر بقطاع غزة تزامنا مع احتفالات عيد المساخرالأحد، 25 فبراير 2018 09:36 م
أفيخاى أدرعى، الناطق باسم الجيش الاسرائيلى
كتب أحمد جودة
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أعلن أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، إغلاق المعابر في قطاع غزة خلال عيد المساخر بدءا من الثلاثاء ليلا وحتى منتصف الليل بين يومى السبت والأحد، وفرض إغلاق أمنى على مناطق ما أسماها بمناطق يهودا والسامرة.
أفيخاى أدرعى
وأضاف أدرعى عبر حسابه الشخصى بموقع التدوين القصير تويتر «خلال فترة الإغلاق سيسمح بالعبور فى الحالات الإنسانية وطبية والاستثنائية وفقًا لموافقة منسق أعمال الحكومة فى المناطق».
يذكر أن عيد المساخر يحتفل به اليهود فى كل عام أو كما يسمونه، عيد "البوريم".هو عيد حيوي، شعبي، ملون، بالبهجة، والفرح. هذا بالنسبة لهم، لكنه ملون بالحصار، والقيود الأمنية والطوق العسكري بالنسبة للفلسطينيين .
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