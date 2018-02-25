أبو العينين: شباب مصر ركيزة الوطن.. ونحن "الظهير الشعبي" لأبطالنا بالقوات المسلحة







أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن شباب مصر هم ركيزة هذا الوطن وقوته وساعده في الوقوف ضد أي مخاطر تواجه مصر. وأضاف أن شباب مصر هم ثلثي سكانها وهم قوة هائلة لمجتمع شاب وواعد، وأوضح أن قوة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها الواعيين المفكرين المبدعين فى شتي المجالات، ولا سبيل للتقدم إلا بسواعد الشباب والمزيد من الإنتاج والاستثمار .

جاء ذلك خلال كلمة محمد أبو العينين أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي عن الشباب وصناعة المستقبل الذى نظمته كلية الآداب بجامعة عين شمس وافتتحه صباح اليوم قداسة البابا تواضروس الثانى والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتورة سوزان القليني عميدة الكلية .

أشار أبو العينين إلى أن شباب مصر هم طاقة نور، فيوما ما سيكونون أصحاب قرار ومؤثرين فى الوطن، داعيا إياهم إلى الإيمان بقدراتهم واكتشاف مواهبهم الحقيقية والسعى لتنميتها، بعد أن أصبحنا فى عالم مفتوح تستطيع من خلاله أن تصل بفكرتك للعالمية.

وأكد أبو العينين أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة الصعبة فى يونيو 2014 وضع نصب عينيه الاهتمام بالشباب المصري والإرتقاء بقدرته وأتاحت الدولة الفرص لهم للتعبير والمشاركة فى بناء الوطن.

وأضاف أن إدارة الدولة المصرية الحديثة في عهد الرئيس السيسي اعتمدت على شباب مصر الواعد الذي يمتلك فكرا مختلفاً من أجل التغيير وتقدم هذا الوطن، فأتاح الرئيس للشباب كل الحرية للمشاركة السياسية والاقتصادية للتعبير والاختلاف وحتي صياغة وتغيير القوانين القديمة .. حيث قام الرئيس بإعلان 2016 عاماً للشباب، كما عقد 5 مؤتمرات وطنية للشباب شارك فيها آلاف الشباب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا في هذه المؤتمرات على الاستماع للشباب وفكرهم ومناقشتهم، فالدولة المصرية شابة بتعداد شبابها وسياسة قائدها الذي يؤمن بقوة الشباب المصري وقدرته على تحقيق الإنجازات. وأوضح أن المؤتمرات الشبابية وصدور العديد من القوانين والقرارات ، وأصبحت نموذج تسعى العديد من دول العالم للاستعانة به وتطبيق التجربة المصرية فى التعامل مع الشباب.

وشدد أبو العينين على أن مؤتمرات الشباب كانت بمثابة القاطرة التي ترسم خارطة المستقبل لمصر بفكر أبنائها و برعاية الرئيس السيسي الذي وضع الشباب فى مقدمة أولوياته ... إلي جانب إنشاء البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب للقيادة، حتي يصبح لدينا شباب يمتلكون الخبرة ويستطيعون تحمل المسئولية لقيادة هذا الوطن مستقبلاً .

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي على أن ما قام به الرئيس السيسي خلال السنوات الأربع الماضية يعد إنجازاً غير مسبوق ليس فيما يتعلق بالشباب والإهتمام بهم فقط ولكن فى مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والتنمية والمشروعات الضخمة التي نشهدها يوميا على أرض مصر. وأضاف أن الرئيس تحمل الصعاب ووقف ورائه الشعب والجيش المصري لإنقاذ هذا الوطن من مصير مجهول ومخطط محكم أسقط العديد من الدول من حولنا. وأكد أن التاريخ سيسجل بحروف من نور ما فعله الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

وشدد أبو العينين على أن الرئيس والدولة والحكومة يضعون نصب أعينهم الشباب دائما، فى خطط التنمية وخير شاهداً على ذلك أن الشباب أنفسهم كانوا شركاء فى تحديث استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، كما قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لدعم الشباب ومشروعاتهم منها تخصيص القطاع المصرفي نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي القروض لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب وضخ 200 مليار جنيه لتمويل حوالي 350 ألف شركة ومنشأة وفرت حوالي 4 ملايين فرصة عمل للشباب، إلى جانب توفير وحدات سكنية بالإسكان الإجتماعي للشباب، وتخصيص نسبة ملائمة من أراضي مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان بالتمليك للشباب، ورفع كفاءة حوالي 4 آلاف مركز شباب على مستوي الجمهورية.

ووجه أبو العينين التحية لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، مشيدا بتضحيات كل ضابط ومجند وشرطي يحمل سلاحه في سيناء لمواجهة الإرهاب الأسود دفاعاً عنا وعن تراب هذا الوطن، مؤكد أن كل بطل وضع روحه على كفه وأقسم آلا يعود إلا وتراب سيناء خاليا من هؤلاء الإرهابيين الخونة. وقال إن كل بطل وشهيد من قوات المسلحة والشرطة هو أفضل مثل لشباب مصر في التضحية والفداء.

وأكد أبو العينين أننا نقف جميعا إلى جانب الجيش والشرطة، ونعلنها صراحة نحن الظهير الشعبي للجيش والشرطة، نحن خلف جنودنا وأبطالنا فى كل مكان، لن يدنس إعداء الوطن ترابه إلا بعد أن تزهق أرواحنا، هكذا كان المصري الحقيقي طوال تاريخه .. تراب بلده أغلي عنده من الروح والحياة .. فلنجعل الحرب على الإرهاب ملحمة تاريخية للتكاتف والاتحاد بين أطياف الشعب المصري ضد تلك قوي الظلام ولنكرر مشهد ثورة 30 يونيو العظيمة، فعندما شعر الشعب بالخطر لم ينتظر أو يتواني ونزل في الشوارع يعلنها صراحة «مصر أولا» ... فى مواجهة جماعات الارهاب الأسود، ليقف العالم حائرا أمام هذا الشعب العظيم وقدرته في الحفاظ على وطنه سالماً، ليبدأ بعدها مرحلة من البناء والتنمية الشاملة فى كافة المجالات .

وعبر الرئيس الشرفى للبرلمان المصرى الاوروبى عن فخره بنماذج الشباب المصرى الناجح والبطل الذين استطاعوا تحقيق إنجازات ووصلوا للعالمية، منهم محمد عبد الرحمن وشادي الصفتي وفريدة عثمان ونور الشربيني ورنيم الوليلي ومحمد ومروان الشوربجي ومحمد صلاح .

وأكد أبو العينين على مسئولية الشباب في استغلال الفرص المتاحة وقال يجب أن يكون هناك دورا فاعلاً للشباب أنفسهم فإلي جانب تغيير المناهج وتأهيلها بما يتناسب مع الابتكار والتقدم التكنولوجي، فإن الشباب عليهم مسئولية كبيرة تجاه أنفسهم ووطنهم، وهي البحث وأكتشاف الذات وما يمكن أن تقدمه أنت للوطن، فلا تنتظر الوظيفة الحكومية وأن تجلس في مكتب، ولكن عليك أن تتحرك، وتثبت ذاتك وأن تكتسب خبرات في المجال الذي تفضله، وأن تعد نفسك جيدا، سواء باكتساب اللغات أو الآليات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، واكتشاف قدراتك «فالحلم أهم أسباب تحقيق النجاح .. عشان كده خلي دايما حلمك كبير» فعليك أن تتعلم كيف تدير حياتك وتخطط لمستقبلك وتتغير للأفضل، خصوصا وأن مصر تخطو خطوات كبيرة في التقدم الاقتصادي وجذب الاستثمارات من خلال مشروعات ضخمة وكبيرة

وأكد رئيس المجلس المصرى الاوروبى أن اقتصاديات الدول الكبرى نجحت لأنهم اعتمدوا على الشباب وتحويلهم من مجرد باحثين إلى أشخاص قادرين على البناء وخلق فرص لتنفيذ المشروعات والأفكار.

وأشار الى أهمية دور للقطاع الخاص في تأهيل ودعم الشباب من خلال التدريب والتأهيل الجيد وإتاحة فرص عمل مناسبة للشباب فى كافة المجالات ومنحهم الثقة والاحترام المتبادل لنخلق جيلا جديدا يستطيع حمل الراية من بعدنا .

في الوقت نفسه كرمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، رجل الأعمال محمد أبو العينين، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لكلية الآداب "الشباب وصناعة المستقبل" .