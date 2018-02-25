"آى سكور": بدء العمل بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة الشهر المقبل







كتب - أحمد يعقوب

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I-SCORE) أنه إعتباراً من 11/3/2018 سيبدأ العمل بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة المنشأ وفقاً للقانون رقم (115) لسنة 2015 والذي يقوم بموجبه الراغبون من الدائنين من البنوك وجهات التمويل وغيرهم من أصحاب الحقوق الأخرى المشار إليهم بالقانون ولائحته التنفيذية بشهر حقوقهم على المنقولات الضامنة الخاضعة لهذا القانون بالسجل الإلكتروني المشار إليه للحصول على حق الامتياز والأولوية لهم في استيداء حقوقهم منها من تاريخ الإشهار بالسجل.

وبشأن شهر الحقوق السابقة على العمل بالقانون المشار إليه (16 فبراير 2016) والقائمة حتى الآن ومن بينها وفقا لأحكام المادة 13 من القانون الجهات الإدارية بالدولة التي لها حقوق على المنقولات بموجب أحكام أو قرارات، فقد تقرر أن تكون الفترة ثلاثة أشهر تبدأ من 11/3/2018 وحتى 10/6/2018 هي فترة شهر هذه الحقوق والتي يمكن فيها للجهات والأشخاص المشار إليهم بالفقرتين السابقتين شهر حقوقها علي المنقولات الضامنة بالسجل الالكتروني المشار إليه للحصول على حق الامتياز والأولوية على هذه المنقولات منذ تاريخ نشأة هذه الحقوق، وفى حال قيام هذه الجهات بشهر حقوقها السابقة بعد الفترة المشار إليها أعلاه فستكون أولوياتها من تاريخ الإشهار بالسجل.