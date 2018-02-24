video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبوظبى يجرى مباحثات سياسية مع الولايات المتحدة

السبت، 24 فبراير 2018 04:15 ص
ولى عهد أبوظبى يجرى مباحثات سياسية مع الولايات المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى




ابوظبى (أ ف ب)
إضافة تعليق

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، بقصر الشاطئ فى العاصمة النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.

و بحث المسؤولان خلال اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة"، بحسب بيان رسمي.

وأكدا "حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية و تعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما ناقشا مستجدات الاوضاع فى المنطقة وتطرقا إلى "المبادرات و الجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات التى تشهدها المنطقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير : الإمارات نفذت 90 مشروعا عقاريا عام 2017

وزير طاقة الإمارات: أوبك وحلفاؤها يريدون التعاون بعد 2018

مباحثات سياسية

الامارات

الولايات المتحدة



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة