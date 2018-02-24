ولى عهد أبوظبى يجرى مباحثات سياسية مع الولايات المتحدة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى





ابوظبى (أ ف ب)

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، بقصر الشاطئ فى العاصمة النائب إدوارد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى.

و بحث المسؤولان خلال اللقاء "علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة"، بحسب بيان رسمي.

وأكدا "حرصهما على تطوير الشراكات الثنائية و تعزيز أطر التنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

كما ناقشا مستجدات الاوضاع فى المنطقة وتطرقا إلى "المبادرات و الجهود الدولية المبذولة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات التى تشهدها المنطقة".