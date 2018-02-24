وفاة سيدة وطفلها بسبب سقوط أسانسير عقار فى البساتين





كتب على عبد الرحمن

توفي الجمعة الطفل ياسين محمد، البالغ من العمر عامين، متأثرا بإصابته إثر انهيار أسانسير عقار في البساتين ، و صرحت النيابة بدفن الجثة .

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بسقوط "أسنانير" عمارة من 12 دورا، ما تسبب فى مصرع "ريهام محمد" 37 سنة، موظفة بشركة سياحة، وإصابة نجلها "ياسين محمد" عامين، بجروح خطيرة، والى توفي اليوم داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وانتقل المستشار محمد أمين، وكيل نيابة البساتين، بإشراف المستشار تامر عاشور ، رئيس النيابة، إلى مكان الحادث لمناظرة الجثة ومكان سقوط الأسانسير، والاستماع لشهود العيان وزوج الضحية، حيث أكد زوج الضحية وسكان العمارة للنيابة، أن صاحب العمارة ويدعى "محمد.ا" 62 سنة، محامى بالمعاش، لم يقم بأى أعمال صيانة دورية للأسانسير، وأنهم كثيرا ما اشتكوا عدم صيانة المصعد.

فيما أنكر صاحب العمارة علاقته بالواقعة، مؤكدًا أنه يوجد فنى مسئول عن صيانة العقار يدعى "س.س"، فأمر باستدعاء الفنى المسئول عن الصيانة.

وباستدعاء فنى الصيانة، أكد أنه أكثر من مرة يؤكد لصاحب العمارة أن المصعد الكهربائى فى حاجة إلى صيانة، إلا أنه كان يهمل فى صيانته، فأمر وكيل النيابة بحبس صاحب العقار ٤ أيام على ذمة التحقيقات.