وصول دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس الروسية إلى حميميم السورية





موسكو أ ش أ

أفادت مصادر روسية، اليوم السبت، بوصول دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس المتطورة "سو - 57" إلى القاعدة الروسية الجوية فى حميميم بسوريا.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن طائرتين مقاتلتين روسيتين إضافيتين من الجيل الخامس المتطور "سو-57"، وصلا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية فى حميميم بسوريا"، مضيفة أنه رافقهما عدد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-30، أثناء رحلتهما من روسيا إلى سوريا.

وأشارت المصادر إلى أنه بذلك يكون الجيش الروسى قد أرسل حتى الآن 4 مقاتلات من هذا الطراز الحديث "سو-57" إلى سوريا.

يذكر أن "سو-57" (باك أف إي) هى مقاتلة روسية من الجيل الخامس، ولا تزال حتى الآن فى مرحلة الاختبار ولم تعتمدها القوات المسلحة الروسية فى الخدمة الدائمة بعد.. وشرعت شركة "سوخوي" فى تطويرها منذ عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهى مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، حيث أجرت الطلعة الأولى عام 2010.