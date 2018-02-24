وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية يشيد بقرار مجلس الأمن حول سوريا

وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية يشيد بقرار مجلس الأمن حول سورياالسبت، 24 فبراير 2018 11:14 م
مجلس الأمن
كتب أحمد جودة
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أشاد الدكتور ـنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى سوريا، بإجماع الأعضاء لمدة 30 يوماً، والذى تضمن قرار وقف إطلاق النار بجميع أنحاء سوريا بما فى ذلك الغوطة الشرقية.
أشادة بقرار مجلس الأمن
وأضاف قرقاش، عبر تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر «كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار فى سوريا، حقن دماء الأبرياء أولوية فى الغوطة الشرقية وسائر الأراضى السورية. الإلتزام بالقرار ضرورى».
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