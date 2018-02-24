وزير التعليم العالى يشهد تجربة عملية حول كيفية مواجهة الحريق





كتب وائل ربيعى

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم السبت، تجربة عملية لكيفية مواجهة حريق بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، بحضور الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، ورؤساء الجامعات المصرية، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد الوزير على أهمية هذه التجارب فى رفع الوعى لدى الطلاب فى مواجهة مثل هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ممثلا فى اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، مطالبًا بضرورة تعميمها على كل الجامعات.

وأشار عبد الغفار، إلى أن الهدف من هذه التجربة هو توعية الطلاب بكيفية حماية الأرواح والممتلكات والاستعداد النفسى لمواجهة المخاطر والتدريب على أسلوب مجابهتها، موضحًا أهمية التنظيم الجماعى للتصرف الأمثل وقت الطوارئ، وضبط التحركات وتحديد المسئوليات ورفع كفاءة العاملين لتحقيق أكبر قدر من الجاهزية والفاعلية.