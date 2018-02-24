وزير الآثار يعلن اليوم من المنيا عن كشف أثرى يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة





المنيا- حسن عبد الغفار

قال عصام البديوى محافظ المنيا، إن الدكتور خالد عنانى وزير الآثار سوف يعلن اليوم، عن كشف أثرى هام يؤرخ لبعض الأمور المتعلقة بحياة الفراعنة فى الماضى.

ولفت المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكشف الأثرى عبارة عن جبانة فرعونية قديمة على بعد 4 كيلومتر من منطقة تونا الجبل، حيث تقوم وزارة الآثار بالحفر فى تلك المنطقة لاكتشافها وقد عثر بداخلها على قناع من الذهب وتوابيت مومياوات.

وأكد المحافظ أن هذا الكشف الأثرى يصنف من الاكتشافات الأثرية الهامة ويفسر كثير من الأمور المتعلقة بحياة الفراعنة.

وأوضح المحافظ أن وزير الآثار سوف يكون فى استقباله السكرتير العام للمحافظة نظرا للمشاركة فى مجلس المحافظين بمدينة الفيوم.

ولفت أن هناك اهتمام كبير بهذا الكشف الاثرى، مؤكدا أن محافظة المنيا لم تنبأ عما بباطن الأرض حتى الآن.