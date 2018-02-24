وزير الآثار يعلن اليوم من المنيا عن كشف أثرى يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

وزير الآثار يعلن اليوم من المنيا عن كشف أثرى يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنةالسبت، 24 فبراير 2018 08:44 ص
عصام البديوى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق
قال عصام البديوى محافظ المنيا، إن الدكتور خالد عنانى وزير الآثار سوف يعلن اليوم، عن كشف أثرى هام يؤرخ لبعض الأمور المتعلقة بحياة الفراعنة فى الماضى.
ولفت المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكشف الأثرى عبارة عن جبانة فرعونية قديمة على بعد 4 كيلومتر من منطقة تونا الجبل، حيث تقوم وزارة الآثار بالحفر فى تلك المنطقة لاكتشافها وقد عثر بداخلها على قناع من الذهب وتوابيت مومياوات.
وأكد المحافظ أن هذا الكشف الأثرى يصنف من الاكتشافات الأثرية الهامة ويفسر كثير من الأمور المتعلقة بحياة الفراعنة.
وأوضح المحافظ أن وزير الآثار سوف يكون فى استقباله السكرتير العام للمحافظة نظرا للمشاركة فى مجلس المحافظين بمدينة الفيوم.
ولفت أن هناك اهتمام كبير بهذا الكشف الاثرى، مؤكدا أن محافظة المنيا لم تنبأ عما بباطن الأرض حتى الآن.
إضافة تعليق
كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"
ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة