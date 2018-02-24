وزيرة السياحة تصل الغردقة وتعقد اجتماعا مع المستثمرين





كتبت ميرفت رشاد - عماد عرفة

وصلت منذ قليل، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى مدينة الغردقة لعقد لقاءها الأول مع مستثمرى البحر الأحمر وجنوب سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تناقش المستثمرين فى رؤيتهم المستقبلية للنهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة، كما تستمع الوزيرة لشكاوى ومقترحات القطاع الخاص.

وتسعى الوزيرة لوضع خطة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال عدة محاور أهم الترويج والتسويق بالخارج والحملات المشتركة مع منظمى الرحلات، وكذا البدء فى تفعيل منظومة التدريب لتحسين الخدمات المقدمة السائحين.