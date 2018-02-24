وزيرة السياحة: تشكل لجان نوعية لحصر مشاكل القطاع وإيجاد حلول لها

أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن سعادتها بحضور لقاء مستثمرى البحر الأحمر، وجنوب سيناء، اليوم، السبت، قائلة: "إن القطاع الخاص لديه تراكم من الخبرات يجب أن تستغل لحل كافة المعوقات التى تواجه صناعة السياحة خلال الفترة المقبل، وأنه تم الاستعانة بالخبرات المهنية بلجان الغرف السياحية واتحادها".

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع المنعقد مع عدد كبير من المستثمرين، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فوده جنوب سيناء، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وكامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، أنه عند توليها المنصب كان هناك قضايا ملحة يجب اتخاذ القرار فيها منها ملف العمرة وتشكيل لجان الاتحاد لبدء إعادة النظر فى اللائحة وتعديلها لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت.

وتابعت الوزيرة: "أن القطاع الخاص كان له دور فى دفع الاستثمار، والحفاظ على العمالة المصرية داخل القطاع، برغم من انحسار الحركة السياحية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن عام 2017 شهد تحسنا ملحوظا فى الحركة الوافدة لمصر، معربة عن آمالها أن يكون العام الجارى الأفضل".

وأشارت "المشاط" إلى أنه تم تشكيل لجنة من القطاع لوضع خطة تسويقية، لافتة إلى أن انتهاء عقد الشركة المسئولة عن الترويج السياحى لمصر بالخارج فى سبتمبر المقبل، أكدت أن المشاركة فى فعاليات بورصة برلين ITB مارس المقبل، ليس بهدف التواجد فقط، بل عقد لقاءات مهنية مع منظمى الرحلات بالخارج وشركات الدعاية والإعلان، مشددة على ضرورة التواجد بقوة للتواصل مع العالم الخارجى.

وأكدت، أن هناك مسئولية مشتركة بين القطاع الخاص والحكومى لمعالجة سلبيات الماضى، التى تواجه القطاع من لوائح وقوانين يجب إعادة النظر فيها للارتقاء بمنظومة السياحة، قائلة: "أنا محظوظة جدا" لان هناك إقبال على التعاون والمساندة من مجلس الوزراء والمستثمرين، مشيرة إلى أنها فرصة يجب اغتنامها لحل المشاكل، والانطلاقة للمرحلة القادمة.

وأعلنت الوزيرة عن تشكيل لجان نوعية تضم عدد من المستثمرين، لدراسة المشاكل وتقديم الحلول لها، والرؤية المستقبلية، من أجل النهوض بالقطاع السياحى.