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السبت، 24 فبراير 2018 10:19 م
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وزيرة التخطيط: 15.7% تراجع فى عجز الميزان التجارى.. و11% ارتفاعا فى الصادرات

السبت، 24 فبراير 2018 01:13 م
وزيرة التخطيط: 15.7% تراجع فى عجز الميزان التجارى.. و11% ارتفاعا فى الصادرات الدكتورة هالة السعيد واللواء أبو بكر الجندى فى الفيوم




الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن عجز الميزان التجارى قد سجل تراجعا بنسبة 15.7% خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، حيث انخفض من 21.7 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار .

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الاداء المالى للحكومة خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أن الواردات شهدت انخفاضًا من 31.8 مليار دولار لتسجل 29.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 7.3%، بينما ارتفعت الصادرات من 10.1 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار بنسة ارتفاع تقدر بحوالى 11%.

تطور الاستثمار
تطور الاستثمار

 

وقالت الوزيرة إن هناك نموا يصل إلى 11% فى الصادرات غير البترولية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018.

وتأتى أهم القطاعات التى شهدت نمو ملحوظا فى حركة التصدير كانت الكيماويات والأسمدة التى سجلت نسبة نمو  وصلت 29%، وسجل قطاع السلع الهندسبة نسبة نمو وصلت لحوالى 20%، أما صادرات الملابس الجاهزة فشهدت نمو يقدر بحوالى 17%، فى حين سجلت صادرات الغزل والمنسوجات نمو يقدر بحوالى 15%.


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