وزيرة التخطيط: 15.7% تراجع فى عجز الميزان التجارى.. و11% ارتفاعا فى الصادرات





الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، إن عجز الميزان التجارى قد سجل تراجعا بنسبة 15.7% خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018، حيث انخفض من 21.7 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار .

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الاداء المالى للحكومة خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أن الواردات شهدت انخفاضًا من 31.8 مليار دولار لتسجل 29.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 7.3%، بينما ارتفعت الصادرات من 10.1 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار بنسة ارتفاع تقدر بحوالى 11%.



تطور الاستثمار

وقالت الوزيرة إن هناك نموا يصل إلى 11% فى الصادرات غير البترولية، وذلك خلال النصف الأول من العام المالى 2017-2018.

وتأتى أهم القطاعات التى شهدت نمو ملحوظا فى حركة التصدير كانت الكيماويات والأسمدة التى سجلت نسبة نمو وصلت 29%، وسجل قطاع السلع الهندسبة نسبة نمو وصلت لحوالى 20%، أما صادرات الملابس الجاهزة فشهدت نمو يقدر بحوالى 17%، فى حين سجلت صادرات الغزل والمنسوجات نمو يقدر بحوالى 15%.