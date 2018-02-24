وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 52% العام المقبل





الفيوم - أحمد أبو حجر و رباب الجالى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة تستهدف زيادة معدلات استثمارات القطاع الخاصة لتصل إلى 52% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، ارتفاعا نحو 50% حاليا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى للنصف الأول من العام المالى الحالى، إن معدل الاستثمارات العامة سيصبح 48% من إجمالى الاستثمارات انخفاضا من 50% حاليا.

وأشارت إلى أن هناك لجنة حكومية تمكنت من حصر نحو 4000 قصر من أصول الدولة غير المستغلة، وبنهاية العام الحالى سيتم العمل على الترويج لهذه الأصول لاستغلالها.

وتابعت أنه تم استغلال 14 قصرا من الأصول غير المستغلة، من بينهم تم تخصيص قصرا ليكون مقرا للبرلمان العربى.