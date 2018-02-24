وزيرة التخطيط: انخفاض معدل التضخم لـ17% خلال يناير الماضى





الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى - أسامة طلعت

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، انخفاض معدل التضخم العام خلال شهر يناير 2018، ليسجل 17%، انخفاضًا من 22.3% خلال شهر ديسمبر 2017

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وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثانى والنصف الأول من العام المالى 2017-2018، أن معدل تضخم الطعام والشراب سجل نحو 16% خلال شهر يناير 2018، مقابل 25.5% فى شهر ديسمبر الماضى.



التضخم

وبحسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، فإن معدل التضخم الشهرى تراجع فى شهرى ديسمبر 2017، ويناير 2018، بنسبة 0.2% تأثرا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.5%.