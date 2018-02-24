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هزة أرضية تضرب مدينة مندلى العراقية على حدود إيران دون خسائر

السبت، 24 فبراير 2018 08:09 م
هزة أرضية تضرب مدينة مندلى العراقية على حدود إيران دون خسائر مقياس ريختر




بغداد (أ ش أ)
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أفاد مسئول محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم السبت، بأن هزة أرضية خفيفة ضربت ناحية حدودية مع إيران شرق المحافظة.

وقال عضو مجلس مدينة مندلي، حيدر المندلاوى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - إن "هزة أرضية خفيفة ضربت، مساء اليوم، ناحية مندلى وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية – الإيرانية الهزة شعر بها أغلب سكان مندلى والمناطق القريبة منها دون وقوع أية خسائر".


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