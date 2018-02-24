هالة السعيد: الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات خلال عامين

هالة السعيد: الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات خلال عامينالسبت، 24 فبراير 2018 01:50 م
هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
الفيوم أحمد أبو حجر - رباب الجالى
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة تعمل على ميكنة القطاعات الخدمية بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة خلال عامين على أقصى تقدير.
وأضافت خلال مؤتمر صحفى لاستعراض مؤشرات النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، أنه تم الانتهاء من ميكنة المواليد والوفيات، بالإضافة إلى الانتهاء من الثلث إلى نصف الملفات الطبية بالمستشفيات.
وتابعت أنه تم الانتهاء من ميكنة خدمات المحليات بمحافظات القناة، وعلى رأسها محافظة الإسماعيلية، مضيفة أن الحكومة تستهدف نحو 10% كمعدل نمو من الاقتصاد المعرفى، مؤكدة أنه من القطاعات الواعدة.
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