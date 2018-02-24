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نيكى هيلى: روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس

السبت، 24 فبراير 2018 09:34 م
نيكى هيلى: روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى




كتب أيمن رمضان
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قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة  نيكى هيلى، إن روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية كارثى، وتابعت:" 19 مرفقا طبيا قصف منذ الأسبوع الأخير فى الغوطة الشرقية".

وأضافت "هيلى"، خلال كلمتها بمجلس الأمن، قائلة:"نحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار ووقف استهداف الغوطة الشرقية ونأمل انضمام روسيا إلينا لوقف القتل فى سوريا ومحاسبة المسؤولين".

 


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