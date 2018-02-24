نيكى هيلى: روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس





كتب أيمن رمضان

قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، إن روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية كارثى، وتابعت:" 19 مرفقا طبيا قصف منذ الأسبوع الأخير فى الغوطة الشرقية".

وأضافت "هيلى"، خلال كلمتها بمجلس الأمن، قائلة:"نحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار ووقف استهداف الغوطة الشرقية ونأمل انضمام روسيا إلينا لوقف القتل فى سوريا ومحاسبة المسؤولين".