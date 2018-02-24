نيكى هيلى: روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس

نيكى هيلى: روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمسالسبت، 24 فبراير 2018 09:34 م
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى
كتب أيمن رمضان
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قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى، إن روسيا هى من أخرت التصويت وقف إطلاق النار بسوريا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية كارثى، وتابعت:" 19 مرفقا طبيا قصف منذ الأسبوع الأخير فى الغوطة الشرقية".
وأضافت "هيلى"، خلال كلمتها بمجلس الأمن، قائلة:"نحن لا نطلب أكثر من وقف إطلاق النار ووقف استهداف الغوطة الشرقية ونأمل انضمام روسيا إلينا لوقف القتل فى سوريا ومحاسبة المسؤولين".
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