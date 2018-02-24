نيابة قليوب تخلى سبيل مدرس وسائق شرعا فى خطف طفل من أمام مدرسة

نيابة قليوب تخلى سبيل مدرس وسائق شرعا فى خطف طفل من أمام مدرسةالسبت، 24 فبراير 2018 02:17 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة قليوب، اليوم السبت، إخلاء سبيل مدرس وسائق، حاولا خطف طفل عقب خروجه من المدرسة، لوجود خلافات مالية بين المتهم الأول وبين والد الطفل بعد تنازل أسرته عن المحضر.
كان المقدم أحمد كمال ابو العزم رئيس مباحث مركز قليوب، تلقى بلاغا من الخفير النظامى وليد محمد حسن المعين خدمه تأمين بريد منطى ومعه مجموعه من الأهالى بقيامهم بضبط شخصين أثناء محاولتهما خطف طفل من أمام مدرسة منطى الإعدادية.
إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وتبين ضبط "طه م" سن 25 مدرس، و"عادل ح" سن 33 سائق، أثناء شروعهما فى خطف الطفل "كريم إبراهيم شاكر رجب" سن 12 طالب بالصف الأول الإعدادى عقب خروجه من المدرسة، مستخدمين السيارة رقم س ف ر 378 ميكروباص، بسبب خلافات مالية بين والد الطفل والمتهم الأول.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر الأول بوجود تعاملات مالية بينه وبين والد الطفل فى تجارة الأسماك وقيام والد الطفل بتحرير إيصال أمانة له بمبلغ 208.500 جنيه نظير تحصله على كمية من الأسماك، إلا أنه ماطل فى سداد المبلغ، فعقد العزم وبيت النية على خطف الطفل، لمساومة والده على سداد المبلغ المالى نظير إعادة نجله، فتم إحالة المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.
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