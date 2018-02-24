نيابة قليوب تخلى سبيل مدرس وسائق شرعا فى خطف طفل من أمام مدرسة

قررت نيابة قليوب، اليوم السبت، إخلاء سبيل مدرس وسائق، حاولا خطف طفل عقب خروجه من المدرسة، لوجود خلافات مالية بين المتهم الأول وبين والد الطفل بعد تنازل أسرته عن المحضر.

كان المقدم أحمد كمال ابو العزم رئيس مباحث مركز قليوب، تلقى بلاغا من الخفير النظامى وليد محمد حسن المعين خدمه تأمين بريد منطى ومعه مجموعه من الأهالى بقيامهم بضبط شخصين أثناء محاولتهما خطف طفل من أمام مدرسة منطى الإعدادية.