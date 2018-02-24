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نيابة السويس: التحقيق مع ضابط شرطة ومحام متهمين بالاعتداء على بعضهما

السبت، 24 فبراير 2018 03:42 م
نيابة السويس: التحقيق مع ضابط شرطة ومحام متهمين بالاعتداء على بعضهما مستشفى السويس العام - أرشيفية




السويس - سيد نون
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بدأت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس بإجراء تحقيقات فى محاضر اتهام ضابط شرطة ومحام بالاعتداء على بعضهما البعض داخل أحد شوارع المحافظة.

 

وقام المحامى وضابط الشرطة بتقديم تقارير طبية تؤكد إصابتهما بإصابات مختلفة بالجسد، والصادرة من مستشفى السويس العام.

 

وقال مصدر بالنيابة العامة إن المحامى "و.أ" قدم تقريرا طبيا للنيابة العامة يتهم ضابط الشرطة "أ.م" فى شرطة النجدة، بإصابته بجرح قطعى بالرأس، كما قدم ضابط الشرطة تقريرا طبيا يتهم المحامى بإصابته بأحد الأماكن الحساسة بالجسد.

 

وأكد المصدر إن التحقيقات تؤكد أن واقعة التشاجر بين الضابط والمحامى، حدثت خلال قيام شرطة النجدة، بالتواجد أمام أحد المستشفيات، إثر بلاغ يفيد بحدوث مشاجرة بين سيدتين بالسويس، ثم حدثت المشاجرة بين الضابط والمحامى.

 

وقال وكيل نقابة المحامين بالسويس محمد صلاح عجاج إننا تقدمنا بطلب للنيابة العامة من أجل نقل المحامى المصاب إلى مستشفى السويس العام، بسبب وجود شكوك حول إصابته بارتجاج فى المخ، وإننا نطالب فقط بالتحقيق العادل والإفراج عن المحامى الزميل.


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