video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ننشر صور موقع انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشو

السبت، 24 فبراير 2018 09:50 ص
ننشر صور موقع انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشو تفجير فى مقديشو




كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

شهدت الصومال، أمس الجمعة، تفجيرًا هائلًا فى أحد شوارع العاصمة مقديشو، حيث فجرت سيارتين ملغومتين وقع على أثرهما 18 قتيلًا وأصيب 20 آخرون، ومن جهته، قال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لـ"رويترز" – حينذاك - "نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين".

وتوضح الصور الملتقطة من موقع التفجير أثار دمار كبيرة، فإلى جانب الخسائر البشرية كان هناك خسائر مادية أيضًا، حيث تفحمت عدة سيارات تصادف وجودها فى مكان الحادث، كما تأثرت بعض المبانى القريبة من موقع التفجير، ومن جهتها، أعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس.

موقع تفجير فى العاصمة الصومالية مقديشو
موقع تفجير فى العاصمة الصومالية مقديشو

 

شرطى صومالى فى موقع تفجير بالعاصمة مقديشو
شرطى صومالى فى موقع تفجير بالعاصمة مقديشو

 

تفجير سيارتين ملغومتين فى مقديشو بالصومال
تفجير سيارتين ملغومتين فى مقديشو بالصومال

 

تفحم سيارات إثر تفجير فى الصومال
تفحم سيارات إثر تفجير فى الصومال

 

أثار تفجير سيارتين ملغومتين فى الصومال
أثار تفجير سيارتين ملغومتين فى الصومال

 

تفجير إرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو
تفجير إرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو

 

حركة الشباب الصومالية تفجر سيارتين فى مقديشو
حركة الشباب الصومالية تفجر سيارتين فى مقديشو

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ننشر صور ضحايا انفجار سيارتين ملغومتين فى الصومال

اخبار عربية

تفجير فى الصومال

تفجير فى مقديشو

الشرطة الصومالية

الرئيس الصومالى

اخبار العرب

اخبار الصومال

تفجيرات ارهابية بالصومال



لا تفوتك
انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. تعرف عليها

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

"دعم مصر": خطة كاملة لتنظيم مؤتمرات حاشدة لدعم السيسى بجميع المحافظات

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

كيف تتعرف على مدمن الحشيش عن طريق حركاته الجسدية وسلوكه الاجتماعى؟

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

5 لاعبين فشلوا فى خلافة محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة