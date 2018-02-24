ننشر صور موقع انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشو

ننشر صور موقع انفجار سيارتين ملغومتين فى العاصمة الصومالية مقديشوالسبت، 24 فبراير 2018 09:50 ص
تفجير فى مقديشو
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق
شهدت الصومال، أمس الجمعة، تفجيرًا هائلًا فى أحد شوارع العاصمة مقديشو، حيث فجرت سيارتين ملغومتين وقع على أثرهما 18 قتيلًا وأصيب 20 آخرون، ومن جهته، قال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة (أمين) للإسعاف لـ"رويترز" – حينذاك - "نقلنا حتى الآن 18 قتيلا و20 مصابا آخرين بسبب الانفجارين".
وتوضح الصور الملتقطة من موقع التفجير أثار دمار كبيرة، فإلى جانب الخسائر البشرية كان هناك خسائر مادية أيضًا، حيث تفحمت عدة سيارات تصادف وجودها فى مكان الحادث، كما تأثرت بعض المبانى القريبة من موقع التفجير، ومن جهتها، أعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة ملغومة فى العاصمة أعقبه انفجار ثان وإطلاق نار قرب مقر إقامة الرئيس.
موقع تفجير فى العاصمة الصومالية مقديشو
شرطى صومالى فى موقع تفجير بالعاصمة مقديشو
تفجير سيارتين ملغومتين فى مقديشو بالصومال
تفحم سيارات إثر تفجير فى الصومال
أثار تفجير سيارتين ملغومتين فى الصومال
تفجير إرهابى فى العاصمة الصومالية مقديشو
حركة الشباب الصومالية تفجر سيارتين فى مقديشو
إضافة تعليق
كتالونيا "إمارة الإرهاب فى بلاد الأندلس".. مركز إسبانى يحذر من تحولها لـ"وكر تطرف".. ويكشف: "داعش" أخطر من "إيتا".. وقتل 51.5% من إجمالى ضحايا الإرهاب على مستوى العالم ويليه "طالبان" و"بوكوحرام"
ننشر متوسط الأجور اليومية خلال الربع الرابع لعام 2017.. أقلها 66 جنيها للعاملين بـ"الصحة".. وأعلاها 128 جنيها لـ"الكهرباء".. ارتفعت فى 18 قطاعا أبرزها "الفنون" و"الخدمة المنزلية" وتراجعت لموظفى الهيئات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة