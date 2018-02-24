نائب تركمانى عراقى يتهم محافظ صلاح الدين بـ"التواطؤ مع الانفصاليين"





بغداد (أ ش أ)

اتهم النائب التركمانى مقرر مجلس النواب العراقى نيازى معمار أوغلو، اليوم السبت، محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبورى بـ"التواطؤ مع الانفصاليين"، مؤكدا أن التركمان مصرون على أن منصب قائم مقام قضاء الطوز فى صلاح الدين يجب أن يكون لهم ولن يتراجعوا عن حقهم المشروع.

وقال أوغلو - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) - إن "محافظ صلاح الدين تواطأ مع الانفصاليين وفى جولته الأخيرة قبل أيام تجاوز على المجلس البلدى وهددهم بأنه لن يكون هناك قائم مقام جديد لمدينة الطوز، وبسبب ذلك قرر التركمان إمهال المحافظ مدة أسبوع للمصادقة على تعيين قائم المقام الجديد".

وأضاف أن "الاجتماع - الذى عقد أمس لممثلى المكون التركمانى بمجلس النواب والحشد فى الطوز جاء بعد تجاوز محافظ صلاح الدين على المجلس البلدى لقضاء طوز - حيث تم خلاله منح فرصة أسبوع واحد لمحافظ صلاح الدين بتوقيع أمر تنصيب حسن زين العابدين قائم مقام لطوز"، موضحا أنه فى حال امتناع الجبورى عن إصدار الأمر سوف تعلن التظاهرات المفتوحة فى مركز مدينة الطوز .

وتابع أوغلو "فى حال أرادت الحكومة الاتحادية أن يستقر الوضع السياسى والأمنى والعشائرى والمجتمعى فى الطوز فعليها أن تستمع لمعاناة التركمان التى طالتهم 14 عاما".