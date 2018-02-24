من يطلق النار فى سوريا.. أمريكا وروسيا وتركيا وإيران الأبرز





كتب محمد سعودى

بعد 15 يوما من المفاوضات التى أجريت مع روسيا حول مشروع قرار وقف إطلاق النار فى سوريا، صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع، مساء اليوم السبت، على مشروع قرار كويتى سويدى لوقف إطلاق النار فى الأراضى السورية تزامنا مع تصاعد حدة العنف فى الغوطة الشرقية، إلا أن السؤال البديهى الآن -الذى يجيب عليه الواقع الدموى فى دمشق- ما القوى الفاعلة والجماعات المسلحة التى تتصارع فى سوريا.

1- التحالف الدولى بقيادة أمريكا

تقود واشنطن التحالف الدولى لمحاربة داعش فى سوريا، ذلك التحالف الذى أقر بقتله المئات على الأراضى السورية، حيث قال فى بيانه الأخيرة، أمس الجمعة، إنه من المرجح مقتل 841 مدنيا بشكل غير متعمد فى ضربات للتحالف منذ بدء العملية العسكرية ضد تنظيم داعش فى أغسطس 2014.

2- روسيا

كما تدعم روسيا قوات الجيش السورى، وكانت ترفض مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الأمن، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار فى سوريا.

3- تركيا

يتدخل الجيش التركى باستمرار فى الصراع السورى، وفى هذه الفترة يشن هجوما شرسا على منطقة عفرين السورية، فيما هدد النظام الأردوغانى بمعركة جديدة فى منبج السورية التى يسيطر عليها وحدات الشعب الكردى.

4 - إيران

كما أن التدخلات الإيرانية فى المنطقة طالت أيضا سوريا، إلا أن ذلك يأتى بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث تدعم إيران الجماعات المسلحة الداعمة للرئيس السورى بشار الأسد.

5- الجيش السورى

يواجه الجيش السورى، العناصر الإرهابية فى بلاده بالتعاون مع إيران وروسيا، وقد حقق تقدما فى عدة مناطق سورية بعد طرد تنظيم داعش منها.

6- تنظيم داعش الإرهابى

كما يمارس تنظيم داعش إرهابه بحق السوريين، حيث تشير تقارير إعلامية إلى أن هناك الآلاف من مقاتلى وعملاء تنظيم داعش يتواجدون فى الأراضى السورية.

7- المعارضة السورية المسلحة

كما أن المعارضة السورية المسلحة تحارب قوات النظام السورى، وتعد من الأطراف الرئيسية فى الصراع الدموى هناك، ومنها على سبيل المثال جبهة النصرة، والجبهة الإسلامية، وجيش المجاهدين، وحركة نور الدين الزنكى، وتجمع فاستقم كما أمرت، وجبهة الأصالة والتنمية.

8- حزب الله اللبنانى

وتخوض عناصر حزب الله اللبنانى الذى يترأس حسن نصر الله، الحرب فى سوريا، وهى جماعة شيعية مسلحة وجناحها السياسى حزب كتلة الوفاء للمقاومة فى البرلمان اللبنانى.

9- وحدات الشعب الكردى

وحدات الشعب الكردى هى قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد مكون رئيسى لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".